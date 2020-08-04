Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük patlama

16 hours önce
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi. Anadolu Ajansı, şehrin neredeyse her yerinden hissedilen patlamanın eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evi yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.

AFP’nin haberine göre, Beyrut liman bölgesindeki patlamanın şehrin büyük bir bölümünde hissedilirken, çevredeki binalarda hasar oluştu.

Kıbrısta Duyulan Patlama Sesi Korkuttu

Adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde duyulan şiddetli patlama sesi korkuttu. Sesin, Beyrut’ta gerçekleşen patlamadan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Adanın hemen her noktasında hissedilen ve halkı tedirgin eden patlamayla ilgili çeşitli iddialar sosyal medyanın gündemini oluşturmuş durumda.

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