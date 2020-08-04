Kumsala yazdıkları mesajla kurtuldular

17 hours önce
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ABD ve Avustralyalı yetkililerin yaptığı açıklamada, küçük bir Pasifik adasının sahiline yazılmış ‘SOS’ uyarısı sayesinde adada mahsur kalan üç denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

Denizcilerin 7 metrelik tekneleriyle 42 kilometrelik bir rota için denize açıldıkları ancak yakıtları bitince sürüklenerek, ulaşmaya çalıştıkları hedeften 190 kilometre uzaklıktaki ıssız Pikelot Adası’na çıktıkları belirlendi.

Hedeflerine ulaşamayınca haklarında kayıp başvurusu yapılan Mikronezyalı denizcileri ilk olarak ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın bulduğu, Avustralya donanmasına ait bir helikopterin ise denizcileri kurtardığı ifade edildi.

İki tarafın yetkililerinden yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunu gerçekleştiren askerlerin koronavirüs tehlikesi nedeniyle kaybolan denizcilerle mesafelerini korudukları ve operasyonu uzaktan yürüttükleri belirtildi.

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