Trump: TikTok’u yasaklayacağız

Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını bildirdi.

Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, TikTok’a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurguladı ve “TikTok’u ABD’de yasaklayacağız” dedi.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok’u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını vurguladı.

Trump bu kararını 24 saat içinde resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.