Japonya’da ‘akıllı cenaze’ sistemi devrede

Japonya’da Salgın nedeniyle bir araya gelemeyen aile üyeleri, merhumları anmak ve törenlerini düzenleyebilmek için ‘akıllı cenaze’ sistemi geliştirdiler.

Sistem ‘Zoom’, ‘akıllı robot’, ‘cenaze oteli’ ve ‘WhatsApp’ gibi pek çok farklı seçenek sunuyor.

Japonya’da cenazeler çok özel ve oldukça detaylı kurallara bağlı törenler olarak kabul ediliyor. Vefat eden kişi, son geceyi evinde ailesiyle beraber geçirip ertesi sabah önce cenaze töreninin yapılacağı mekana, ardından da krematoryuma götürülüyor.

CENAZELER ‘ZOOM’ ÜZERİNDEN TAKİP EDİLİYOR

Yasaklar yüzünden fiziksel olarak törende hazır bulunamayan kişilerin isteğine uyularak ‘Zoom’ üzerinden takip edilen cenazeler, artık yeni bir ticaret yöntemi haline geldi.

Tokyo’daki Life Ending Technologies firması, şimdiye dek 50’den fazla ‘akıllı cenaze’ organize etti. Firmaya göre özellikle 2 Nisan’da ilan edilen acil durumda eyaletler arası seyahatlerin yasaklanması sonrası, çok fazla insan yakınlarının cenazelerine katılamadı.

Yayın üzerinden cenazeye katılan kişiler, bilgisayar ekranının karşısına geçip töreni izleyebiliyor ve vefat eden kişinin ruhuna tütsü yakabiliyorlar.

‘CENAZE OTELLERİ’ VAR

Osaka’da bulunan Hotel Relation çok farklı bir otel. Müşteri olarak sadece yeni vefat etmiş kişileri kabul ediyor. Bu ‘cenaze oteli’ bünyesinde, rezervasyonu yapılan cenazelerde hayatını kaybeden kişinin yakınları, tabutların yanında kısa bir süre de olsa emniyetli bir biçimde yas tutuyor.