Covid-19 iş yeri destek parasıyla Lamborghini aldı

ABD\u2019nin Florida eyaletinde ya\u015fayan David T. Hines, salg\u0131n\u0131ndan zarar g\u00f6ren i\u015f yeri sahiplerinin \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na \u00fccretlerini \u00f6deyebilmesi i\u00e7in olu\u015fturulan Maa\u015f Koruma Program\u0131\u2019ndan ald\u0131\u011f\u0131 yard\u0131m ile Lamborghini sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n\r\nAdalet Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, David T. Hines isimli i\u015f yeri sahibi hakk\u0131nda, PPP \u00e7er\u00e7evesinde Amerikan devletinden ald\u0131\u011f\u0131 3,9 milyon dolar\u0131n 318 bin dolar\u0131yla 2020 model Lamborghini sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 tespit edilmesi \u00fczerine yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\nL\u00dcKS HARCAMALAR YAPTI, \u00c7ALI\u015eANLARINA MAA\u015e \u00d6DEMED\u0130\r\n\r\nDavid T. Hines\r\n\r\n\r\nBa\u015fvuru formunda, yard\u0131m alabilmek i\u00e7in sahte bilgiler vererek 13,5 milyon dolar PPP deste\u011fi isteyen gen\u00e7 giri\u015fimcinin talebinin 3,9 milyon dolar\u0131n\u0131n onayland\u0131\u011f\u0131 vurgulanan a\u00e7\u0131klamada, Hines\u2019in paran\u0131n hesab\u0131na ge\u00e7mesinden g\u00fcnler sonra i\u015f yeriyle ilgisi olmayan l\u00fcks harcamalar yapt\u0131\u011f\u0131 bilgisine yer verildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, Hines\u2019in ba\u015fvurusunda i\u015f yerindeki \u00e7al\u0131\u015fan say\u0131s\u0131 ve maa\u015f \u00f6demeleri ile ilgili verdi\u011fi bilgilerin de do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirlendi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n29 ya\u015f\u0131ndaki Hines\u2019in, bir\u00e7ok l\u00fcks al\u0131\u015fveri\u015f merkezi, l\u00fcks otel, elmas ve m\u00fccevher ma\u011fazalar\u0131nda harcamalar yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirlendi\u011fi ve yard\u0131m ba\u015fvurusunda belirtmesine ra\u011fmen \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na maa\u015f \u00f6demesi yapmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n \r\n\r\nS\u00f6z konusu yolsuzlu\u011fun, gen\u00e7 i\u015f adam\u0131n\u0131n, l\u00fcks arabas\u0131 ile 11 Temmuz\u2019da kaza yapmas\u0131 sonucu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131, 24 Temmuz\u2019da yakalanan Hines\u2019in eyl\u00fcl ay\u0131nda mahkemesinin g\u00f6r\u00fclece\u011fi belirtildi.