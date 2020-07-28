Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak yolsuzluk davasında suçlu bulundu

Malezya’da devlet fonlarından zimmetine yüz milyonlarca dolar geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, hakkında açılan davaların ilkinde suçlu bulundu.

2009-2018 yılları arasında başbakanlık yapan Rezak’a bu davada toplam yedi ayrı suçlama yöneltildi. Rezak, her biri 15-20 yıl hapis cezası öngören bu suçlamalardan hepsinden suçlu bulundu.

Eski Başbakan, güveni suistimal etmek, kara para aklamak ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarını reddetti.

Rezak’ın 2009’da kurduğu 1MDB adlı devlet yatırım fonundan milyonlarca doların kaybolması, uluslararası uzantıları olan bir dolandırıcılık ve yolsuzluk skandalını açığa çıkarmıştı.

Kuala Lumpur’da görülen davada Yüksek Mahkeme Yargıcı Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, “Tüm delilleri inceledikten sonra savcılığın, tüm suçları şüpheye yer vermeyecek şekilde başarıyla kanıtladığına karar verdim” dedi.

‘Özel hesabına para aktardı’

Bugünkü dava, başbakan olduğu dönemde fondan Rezak’ın kişisel hesabına 10 milyon dolar aktarıldığı suçlamalarını temel alıyordu. Duruşmada Rezak, suçsuz olduğunu ve danışmanlarının kendisini yanılttığını savundu.

Avukatları da Rezak’ın hesabındaki paraların fondan gelmediğini, bunların Suudi Arabistan kraliyet ailesi tarafından hediye edildiğini savundu.

Rezak kararı temyiz edeceğini açıkladı.

1MDB skandalı

1Malaysia Development Berhad (1MDB) fonu, 2009’da başkent Kuala Lumpur’u bir finans merkezi haline getirmek stratejik yatırımlarla ekonomiyi desteklemek için kurulmuştu.

Ancak 2015’te bankalar ve tahvil sahiplerine ödemeler yapılamayınca gözler fona çevrildi.

Malezyalı ve Amerikalı yetkililer, fondan 4,5 milyar dolar çalındığını ve bu paraların kişisel hesaplara aktarıldığını öne sürüyor.

Soruşturmada, bu paraların lüks evler, bir özel uçak, Van Gogh ve Monet tablolarıyla Hollywood yapımı Para Avcısı (Wolf of Wall Street) filmine harcandığı öne ortaya çıkmıştı.

Rezak’ın film yapımcısı üvey oğlu Rıza Aziz’in İsviçre’deki hesabına bu fondan 248 milyon dolar aktarıldığı iddiasıyla geçen yıl dava açılmıştı.

Amerikan bankası Goldman Sachs, geçen hafta yolsuzluk skandalındaki rolü nedeniyle Malezya hükümetiyle 3,9 milyar dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.

Fon için 6,5 milyar dolar toplayan Goldman Sachs, yatırımcıları yanlış yönlendirmekle suçlanıyordu.

Yeni davada 550 milyon dolarlık suçlama

Rezak iktidardayken Malezya makamları tarafından tüm suçlamalardan aklanmıştı.

Ancak bu suçlamalar 2018’deki seçimleri kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. Rezak seçimleri kaybettikten bir hafta sonra soruşturma başlatıldı.

Geçen Ağustos’ta Rezak’ın bu fondan zimmetine 550 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla ayrı bir dava açılmıştı. Bu davada da Necip’e 25 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Rezak’ın Necip’in karısı Rosmah Mansor da kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlanıyor.