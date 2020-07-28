Dünya genelinde koronaya bağlı can kayıpları 650 bini geçti

\r\n\r\nD\u00fcnya genelinde etkisini artt\u0131rmaya devam eden korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda can kayb\u0131 653 bin 343'e y\u00fckseldi.\r\n\r\n\u00c7in'in\u00a0Wuhan\u00a0kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 h\u0131zla yay\u0131lmaya devam ediyor. D\u00fcnya genelinde koronaya ba\u011fl\u0131 can kay\u0131plar\u0131 653 bin 343'e y\u00fckseldi. Toplam vaka say\u0131s\u0131 16 milyon 483 bin 815'e, iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 ise 10 milyon 94 bin 198'e ula\u015ft\u0131. Salg\u0131n\u0131n k\u00fcresel anlamda h\u0131zla yay\u0131lmaya devam etmesi nedeni ile bir\u00e7ok \u00fclke k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 geri getirmeye ba\u015flad\u0131. Baz\u0131 \u00fclkelerde ise ikinci dalga endi\u015fesi ya\u015fan\u0131yor.\r\n\r\nSalg\u0131n\u0131n merkez \u00fcss\u00fc konumunda bulunan ABD'de toplam vaka say\u0131s\u0131 4 milyon 375 bin 73'e, toplam can kayb\u0131 ise 149 bin 864'e y\u00fckseldi. ABD'nin ard\u0131ndan en fazla etkilenen \u00fclke olan\u00a0Brezilya'da toplam vaka say\u0131s\u0131 2 milyon 419 bin 901'e, toplam can kayb\u0131 87 bin 52'ye ula\u015ft\u0131. Salg\u0131ndan en fazla etkilenen \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u00fclke olan\u00a0Hindistan'da ise toplam vaka say\u0131s\u0131 1 milyon 479 bin 263'e, toplam can kayb\u0131 33 bin 436'ya y\u00fckseldi. Hindistan'\u0131n ard\u0131ndan salg\u0131ndan en fazla etkilenen d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc \u00fclke olan\u00a0Rusya'da toplam vaka say\u0131s\u0131 818 bin 120'ye, toplam can kayb\u0131 13 bin 354'e ula\u015ft\u0131. Salg\u0131ndan en fazla etkilenen be\u015finci \u00fclke olan\u00a0G\u00fcney Afrika'da toplam vaka say\u0131s\u0131 445 bin 433'e, toplam can kayb\u0131 6 bin 769'a y\u00fckseldi.\r\n\r\nD\u00fcnyada salg\u0131n nedeni ile ya\u015fanan can kayb\u0131nda ABD ve Brezilya'n\u0131n ard\u0131ndan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer alan\u00a0\u0130ngiltere'de ise toplam vaka say\u0131s\u0131 300 bin 111'e, toplam can kayb\u0131 45 bin 759'a ula\u015ft\u0131. \u0130ngiltere'nin ard\u0131ndan can kayb\u0131nda d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131rada yer alan\u00a0Meksika'da toplam vaka say\u0131s\u0131 390 bin 516'ya, toplam can kayb\u0131 43 bin 680'e y\u00fckseldi.