Plastik kirliliği 2040’ta 1 milyar 300 milyon tona ulaşacak

\r\nK\u00fcresel \u00f6nlemler al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 takdirde 2040 y\u0131l\u0131na gelindi\u011finde insanl\u0131\u011f\u0131n denize ve karaya sa\u00e7t\u0131\u011f\u0131 plastik at\u0131klar 1 milyar 300 milyon tona ula\u015facak.\r\nLeeds \u00dcniversitesi'nde \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki yirmi y\u0131l i\u00e7inde plastik at\u0131klar problemi \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fma yapan uzmanlardan Dr Costas Velis, rakamlar\u0131n \u00e7ok b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu ama bu gidi\u015fe dur diyebilecek teknoloji ve zamana sahip oldu\u011fumuzu s\u00f6yledi.\r\n\r\nScience adl\u0131 bilim dergisinde yay\u0131nlanan ara\u015ft\u0131rman\u0131n yazarlar\u0131ndan Dr Velis "Bu 20 y\u0131l sonra at\u0131klar konusunda nerede olaca\u011f\u0131m\u0131z hakk\u0131nda yap\u0131lan ilk kapsaml\u0131 de\u011ferlendirme" diyor.\r\n\r\n"Bu kadar b\u00fcy\u00fck miktarlarda at\u0131\u011f\u0131 hayal etmek \u00e7ok g\u00fc\u00e7 ama canland\u0131rabilmeniz i\u00e7in \u015f\u00f6yle anlatay\u0131m: Bu plastikleri d\u00fcz bi zemin haline getirsek Birle\u015fik Krall\u0131k'\u0131n bir bu\u00e7uk kat\u0131 bir alan\u0131 (T\u00fcrkiye'nin a\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 yar\u0131s\u0131) kaplayabiliriz. Bu \u00e7ok karma\u015f\u0131k bir hesap \u00e7\u00fcnk\u00fc plastik her \u015feyin i\u00e7inde ve d\u00fcnyan\u0131n her yerinde farkl\u0131 ama\u00e7larla kullan\u0131l\u0131yor ve at\u0131klar konusunda farkl\u0131 y\u00f6ntemler izleniyor."\r\n\r\nBu karma\u015f\u0131k meseleyi rakamlara d\u00f6kerek sergileyebilmek i\u00e7in ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda plastik \u00fcretimi, kullan\u0131m\u0131 ve at\u0131klar\u0131n\u0131n izini s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\nUzmanlar daha sonra plastik kirlili\u011finin, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda ne kadar b\u00fcy\u00fcyece\u011fini yans\u0131tan bir modelleme geli\u015ftirdi.\r\n\r\nBu modelleme ile "her\u015fey oldu\u011fu gibi devam ederse" senaryosu ad\u0131n\u0131 verdikleri hesaplamay\u0131 yapt\u0131lar.\r\n\r\nPlastik \u00fcretiminde \u015fu anki art\u0131\u015f h\u0131z\u0131n\u0131n aynen devam edece\u011fi ve geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm ya da at\u0131klar\u0131n i\u015flenmesi konusunda \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 varsay\u0131m\u0131na dayanan bu senaryoya g\u00f6re 20 y\u0131l sonra plastik at\u0131k miktar\u0131n\u0131n 1 milar 300 milyon tona ula\u015faca\u011f\u0131n\u0131 tahmin ediyorlar.