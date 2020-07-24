Ritter Sport, Milka’ya karşı ‘kare çikolata’ davasını kazandı

Alman Ritter ailesine ait olan Ritter Sport, İsviçreli çikolata üreticisi Milka’ya karşı açtığı ‘kare çikolata’ davasını kazandı.

Ritter Sport 1932 yılından beri ürettiği kare şeklindeki çikolataları 1993 yılında Almanya’da patentlemişti.

İsviçreli çikolata üreticisi Milka, 2016’da buna karşı açtığı davayı kazanmıştı. Ancak şimdi bu karar bozuldu. DavaFederal Adalet Divanı’nın önüne geldi ve yargıçlar Milka’nın şikayetini reddetti ve Ritter Sport lehine karar verdi.

Artık Almanya’daki raflarda sadece Ritter Sport’un kare şekildeki çikolataları satılabilecek.

Kare çikolatanın tarihi

Kare çikolata fikri 1932’ye kadar gidiyor. Şirket efsanesine göre fikir Clara Ritter’in aklına geldi ve “Herkesin ceket cebine kırılmadan sığabilecek ve normal uzun çikolatalarla aynı ağırlıkta bir çikolata yapalım” dedi.

1970’lere gelindiğinde şirketin sloganı “Quadratisch, praktisch, gut” – “Kalite, çikolata, kare şeklinde” oldu.

Aile şirketi, kare çikolata şeklini Alman patent dairesine 1993’te kaydettirdi. Dolayısıyla Milka, 2010’da kare çikolata pazarlamaya başladığında, konu mahkemelik oldu.

Şu an Mondezelez’in sahip olduğu Milka, federal patent mahkemesindeki ilk turu kazandı, ancak daha sonra bu karar bozuldu ve bir sonraki yıl mahkeme Ritter’in kare çikolata hakimiyetini korumasına karar verdi.

Milka’nın son çabası ise konuyu Federal Adalet Divanı’na taşımak oldu, ancak buradan da istedikleri karar çıkmadı.