Hindistan’da korkunç koronavirüs yükselişi

Hindistan'da yap\u0131lan testler sonucu son 24 saatte 49 bin 310 yeni vaka tespit edildi.\r\nSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u00fclkede son 24 saatte 49 bin 310 yeni vaka tespit edildi\u011fi, toplam vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 1 milyon 287 bin 945'e y\u00fckseldi\u011fi bildirildi.\r\nVAKA SAYISINDA REKOR KIRILDI\r\nB\u00f6ylece \u00fclkede salg\u0131n\u0131n ba\u015f g\u00f6stermesinden bu yana bir g\u00fcnde en y\u00fcksek say\u0131da vak'a kayda ge\u00e7ti. Son 24 saatte 740 ki\u015fi vir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybederken, toplam can kayb\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131n 30 bin 601'e ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131. Bakanl\u0131k, \u015fu ana kadar toplam 817 bin 209 ki\u015finin iyile\u015ferek tedavi g\u00f6rd\u00fckleri hastanelerden taburcu edildi\u011fini belirtti.\r\nEN FAZLA VAKA G\u00d6R\u00dcLEN 3'\u00dcNC\u00dc \u00dcLKE\r\nHindistan T\u0131bbi Ara\u015ft\u0131rma Konseyi (ICMR) verilerine g\u00f6re \u00fclkede salg\u0131n\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana toplam 15 milyon 428 bin 170 korona vir\u00fcs testi yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nHindistan, d\u00fcnya genelinde en fazla vakan\u0131n kaydedildi\u011fi 3. \u00fclke konumunda bulunuyor.