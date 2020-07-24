Hindistan’da korkunç koronavirüs yükselişi

14 hours önce
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Hindistan’da yapılan testler sonucu son 24 saatte 49 bin 310 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 49 bin 310 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 287 bin 945’e yükseldiği bildirildi.

VAKA SAYISINDA REKOR KIRILDI

Böylece ülkede salgının baş göstermesinden bu yana bir günde en yüksek sayıda vak’a kayda geçti. Son 24 saatte 740 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısının 30 bin 601’e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, şu ana kadar toplam 817 bin 209 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiğini belirtti.

EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN 3’ÜNCÜ ÜLKE

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) verilerine göre ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 15 milyon 428 bin 170 korona virüs testi yapıldı.

Hindistan, dünya genelinde en fazla vakanın kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.

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