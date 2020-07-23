Donald Trump: “Şi, Putin ve Erdoğan zehir gibi”

2 days önce
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden’a yaşı üzerinden yüklendi. Trump, Çin, Rusya ve Türkiye liderleri için ‘zehir gibi’ deyip, “Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın” ifadelerini kullandı.

ABD’de seçime üç aydan biraz fazla süre kalmışken anketlerin epey geride gösterdiği Başkan Donald Trump, bir kez daha Demokrat Partili rakibi Joe Biden’a akli melekeleri üzerinden yüklendi. Trump Fox News kanalında, kendisinin geçtiği bilişsel testlere Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın da girmesi gerektiği tezini işledi. Trump, Demokrat Parti adayının böyle bir zorunluluğu olduğunu, zira ABD Başkanı olmanın ‘dayanıklılık ve akıl sağlığı gerektirdiğini’ söyledi.

Gaflarıyla tanınan eski Başkan Yardımcısı Biden, seçimi kazanırsa koltuğa oturduğunda 78 yaşında olacak ve bu göreve gelen en yaşlı kişi unvanını alacak. Biden’ın başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu savını kampanyasının temel taşı yapan 74 yaşındaki Trump, akli melekeleri ve akıl sağlığını sürekli sorgulayan ana akım medyaya karşı başkanlığa ehil olduğunu kanıtlamak için bilişsel testlere girdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Çünkü size şunu söyleyebilirim ki, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi (zeki). Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın.”

 

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