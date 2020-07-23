Donald Trump: “Şi, Putin ve Erdoğan zehir gibi”

\r\n\r\nABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerindeki Demokrat rakibi Joe Biden'a ya\u015f\u0131 \u00fczerinden y\u00fcklendi. Trump, \u00c7in, Rusya ve T\u00fcrkiye liderleri i\u00e7in 'zehir gibi' deyip, "U\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n muhataplar\u0131n aras\u0131nda kafas\u0131 zehir gibi \u00e7al\u0131\u015fmayan kimseyi bulamazs\u0131n" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nABD\u2019de se\u00e7ime \u00fc\u00e7 aydan biraz fazla s\u00fcre kalm\u0131\u015fken anketlerin epey geride g\u00f6sterdi\u011fi Ba\u015fkan Donald Trump, bir kez daha Demokrat Partili rakibi Joe Biden\u2019a akli melekeleri \u00fczerinden y\u00fcklendi. Trump Fox News kanal\u0131nda, kendisinin ge\u00e7ti\u011fi bili\u015fsel testlere Demokrat Parti\u2019nin ba\u015fkan aday\u0131 Joe Biden\u2019\u0131n da girmesi gerekti\u011fi tezini i\u015fledi. Trump, Demokrat Parti aday\u0131n\u0131n b\u00f6yle bir zorunlulu\u011fu oldu\u011funu, zira ABD Ba\u015fkan\u0131 olman\u0131n \u2018dayan\u0131kl\u0131l\u0131k ve ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 gerektirdi\u011fini\u2019 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nGaflar\u0131yla tan\u0131nan eski Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Biden, se\u00e7imi kazan\u0131rsa koltu\u011fa oturdu\u011funda 78 ya\u015f\u0131nda olacak ve bu g\u00f6reve gelen en ya\u015fl\u0131 ki\u015fi unvan\u0131n\u0131 alacak. Biden\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131k yapamayacak kadar ya\u015fl\u0131 oldu\u011fu sav\u0131n\u0131 kampanyas\u0131n\u0131n temel ta\u015f\u0131 yapan 74 ya\u015f\u0131ndaki Trump, akli melekeleri ve ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00fcrekli sorgulayan ana ak\u0131m medyaya kar\u015f\u0131 ba\u015fkanl\u0131\u011fa ehil oldu\u011funu kan\u0131tlamak i\u00e7in bili\u015fsel testlere girdi\u011fini belirterek \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n\u201c\u00c7\u00fcnk\u00fc size \u015funu s\u00f6yleyebilirim ki, \u00c7in Devlet Ba\u015fkan\u0131 \u015ei Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin zehir gibi, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan zehir gibi (zeki). U\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n muhataplar\u0131n aras\u0131nda kafas\u0131 zehir gibi \u00e7al\u0131\u015fmayan kimseyi bulamazs\u0131n.\u201d\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n