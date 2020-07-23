George Floyd cinayeti zanlısı polis Derek Chauvin’e vergi kaçırma suçlamaları

2 days önce
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Siyah Amerikalı George Floyd’u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin’e vergi kaçakçılığı suçlamaları da yöneltildi.

Derek Chauvin ve eşi, çeşitli işlerden elde ettikleri geliri beyan etmemekle suçlanıyor ve Minnesota eyaletine 38 bin dolar borçlu olmakla suçlanıyorlar.

Chauvin, ölmesinden önce yaklaşık dokuz dakika boyunca dizini Floyd’un boynuna bastırırken görüntülenmişti.

Olay, küresel gösterilerine ve poliste reform çağrılarına neden olmuştu.

Chauvin polislikten atıldı ve şu anda ikinci derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.

Olay yerindeki diğer üç polis memuru da meslekten ihraç edilmiş, cinayete yardım ve yataklıkla suçlanmıştı.

Derek Chauvin ve boşanma başvurusu yapan eşi Kellie Chauvin’e dokuz farklı vergi kaçakçılığı suçlaması yöneltildi.

Çift, 2014-2019 arasında ortak gelirlerini 464 bin 433 dolar az bildirmekle suçlanıyor. Buna Chauvin’in polislikten izinli olduğu günlerde güvenlik görevlisi olduğu ve haftasonu bir restoranda yaptığı mesailerden aldığı paralar da var.

Savcı Imran Ali, Associated Press Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, soruşturma devam ettikçe, ödenmemiş vergi miktarının da artabileceğini belirtti.

Chauvin, Floyd’un ölümü yüzünden hapishanede, ancak eşi Kellie Chauvin serbest.

Laos doğumlu eski Bayan Minnesota güzellik yarışması galibi Kellie Chauvin, Floyd’un ölümünden sonra boşanma başvurusu yapmıştı.

 

Kayank: BBC Türkçe

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