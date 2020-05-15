Vietnam ‘İngiliz hasta’nın kurtarılması için kenetlendi

Korona virüsü salgınına karşı erken tedbir alması sonucu tek bir can kaybı yaşanmayan Vietnam’da, durumu giderek ağırlaşan İngiliz bir pilotun kurtarılması için ulusal seferberlik hali yaşanıyor. Tek şansının akciğer nakli olduğu açıklanan 43 yaşındaki pilota akciğer bağışı için çok sayıda kişi sıraya girdi.

Korona virüsünün ilk ortaya çıktığı Çin’e coğrafi yakınlığına rağmen salgını engelleme başarısıyla dikkat çeken Güney Asya ülkesi Vietnam’da, durumu giderek kötüleşen bir hasta için ulusal seferberlik hali yaşanıyor. Bugüne dek tek bir kişinin korona virüsünden ölmediği ülkede, hastaya akciğer nakli gerektiği açıklanınca çok sayıda kişi gönüllü oldu.

Vietnam hükümeti, salgının daha ilk günlerinde çok yaygın bir test politikası ve sıkı bir karantina programı ygulayarak virüsü kontrol altına almayı başardı. Ülkede sadece 288 vaka görülürken, kayıtlara korona virüsü kaynaklı olarak geçen tek bir ölüm gerçeklemedi.

91 NUMARALI HASTA

Ancak ülkede gözler şimdi, akciğer naklinden başka şansı kalmadığı açıklanan bir hastaya çevrilmiş durumda. Vietnam Havayolları’nda çalışan 43 yaşındaki İngiliz pilotun hayatta kalabilmesi için ulusal bir kenetlenme yaşanıyor.

Vietnam devlet ajansı VNA’nın haberine göre, ismi açıklanmayan ve ’91 numaralı hasta’ olarak anılan hastanın hayatta kalması için şu ana dek 200 bin dolardan fazla harcama yapıldı. Pilotun maruz kaldığı kan pıhtılaşmasını tedavi etmek için yurtdışından özel ilaçlar da getirildi. Ancak hastanın durumunda düzelme görülmezken, Vietnam Sağlık Bakanlığı önceki gün ülkenin üst düzey uzmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, bir aydan uzun süredir yaşam destek ünitesine bağlı olan pilotun akciğerlerinin artık sadece yüzde 10 kapasiteyle çalıştığı göz önünde bulundurularak, tek şansın akciğer nakli olacağı kanaatine varıldı.

70 YAŞINDAKİ BİR GAZİ DE AKCİĞER BAĞIŞLAMAK İSTEDİ

Bu kararın açıklanması sonrasındaysa, aralarında 70 yaşındaki bir gazinin de bulunduğu 10 kişi kendi akciğerlerini bağışlamak için gönüllü oldu. Vietnam Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi ise “Gösterilen iyi niyetten çok etkilendik ama şuki kurallarımız çerçevesinde, yaşayan insanların bağışladığı akciğerlerle nakil gerçekleştiremiyoruz” açıklaması yaptı.

Koorna virüsünü Ho Çhi Minh Kenti’ndeki bir barda kaptığı belirlenen İngiliz hastanın tedavi sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

Çin devlet medyası mart ayında, bir korona virüsü hastasının iki akciğerine de başarıyla nakil yapıldığını açıklamıştı.