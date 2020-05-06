Elon Musk yeni doğan bebeğine X Æ A-12 Musk adını verdi

5 hours önce
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Elon Musk ve bebeği

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes’in oğulları oldu. Elon Musk, Twitter hesabından bebeğin adını soran bir takipçisine “X Æ A-12 Musk” yanıtını verdi.

Musk, Twitter hesabından yeni doğan bebeğiyle çekilen bir fotoğrafı da paylaştı.

48 yaşındaki Musk takipçilerinin sorularına verdiği yanıtlarda, bebeğin erkek olduğunu ve anne ile bebeğin durumunun iyi olduğunu’ söyledi.

Bebeğin annesi 32 yaşındaki Kanadalı müzisyen Grimes, Şubat ayında hamilelik dönemi hakkında kendi YouTube kanalında yaptığı yayında bebeği ‘cinsiyet ayrımı gözetemeden büyüteceklerini’ söylemişti.

Gerçek adı Claire Boucher olan müzisyen “Bir cinsel kimlik vermek istemiyorum, belki hayatlarında o kimliği tercih etmeyecek” demişti.

Elon Musk ile Grimes 2018 yılından bu yana birlikte. ‘X Æ A-12 Musk’, Elon Musk’ın altıncı oğlu, Grimes’in ise ilk çocuğu. Elon Musk üç defa boşanmıştı.

Diğer yandan Elon Musk’ın ‘hiçbir mal, mülk sahibi olmayı istemediğini’ söylemesinden sonra California’daki iki lüks evi satışa çıkardığı bildirildi.

Musk, Cuma günü Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda ‘tüm malından mülkünden kurtulacağı’ sözünü vermişti.

Musk’a ait iki villa Zillow adlı emlak sitesinde tanesi 40 milyon dolardan satışa çıkarılmış görünüyor.

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