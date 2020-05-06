Polisin ‘sarhoş’ sandığı sürücü 5 yaşında çocuk çıktı

5 hours önce
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Polis olayda kimsenin yaralanmadığını söyledi.

ABD’de trafikte kontrolsüz ilerlediği için polisin peşine düştüğü aracın şoförü 5 yaşında bir çocuk çıktı.

Beş yaşındaki Adrian ailesinin arabasını kullanırken Utah’ta yakalandı.

Devriye görevdeki polis, takip ettiği aracın sürücüsünün sarhoş oluğunu düşünüyordu. Direksiyonun başındakinin 5 yaşındaki bir çocuk olduğunu görünce şok oldu.

Çocuk, ‘Lamborghini almak için’ yola çıktığını söyledi.

Çocuk, evde annesiyle Lamborghini satın almaları konusunda ısrar edince kavga çıktığını anlattı. Utah devriye polisi Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Sonunda arabaya binip kendisine Lamborghini almak için California’ya gitmeye karar vermiş. Ama ücretini karşılayamazmış çünkü cüzdanında yalnızca 3 dolar vardı” yazdı.

Kamera görüntülerinde aracın sağa sola savrulduğu sonunda polis uyarısıyla kenara çektiği görülüyor.

Polis önce sürücüyü sarhoş zannediyor ve araca yaklaşınca da direksiyonda çocuğu görüp “Kaç yaşındasın sen? Beş mi?” diye şaşkınlıkla soruyor.

Polis yakaladığında çocuk ayaklarının pedala değmesi için koltuğun en ucunda oturuyordu. Evinden çıkıp arabayı yaklaşık 5 dakika sürdü.

Olayda yaralanan olmadı. Ama yerel KSL-TV kanalının haberine göre ebeveynler hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağına yerel bölge savcıları karar verecek.

Çocuk evden çıktığında her iki ebeveyni de işteydi, Arian’ı kardeşine bakması için evde bırakmışlardı. Polis aileye aracın anahtarlarını çocukların erişemeyeceği bir yere bırakmaları uyarısı yaptı.

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