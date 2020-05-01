“Oğlumun katili astım hastası mahkum hapiste ölmeyi hak etmiyor”

Arjantin’de bir kadın, oğlunun katilinin cezaevinden salınması için yetkililere mektup yazdı. Mektupta, astım hastası olan mahkumun koronavirüs salgınında risk altında olduğunu yazdı.

Silvia Ontivero adlı kadın, mahkumun Şubat ayında şartlı tahliye için yaptığı başvuruya karşı çıkmış ve mahkemeden başvuruyu reddetmelerini istemişti.

Ontivero, yazdığı açık mektupta, salgının onu yeniden düşünmeye ittiğini belirterek “Öfke duydum. Nefret ettim. Ama ölmesini dilemedim hiç” diye yazdı.

Arjantin’de son haftalarda koronavirüs salgınının hızla yayılması endişesi nedeniyle birçok cezaevinde isyanlar çıkmıştı.