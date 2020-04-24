Trump koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi

ABD Başkanı, koronavirüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi.

Trump günlük basın toplantısında vücuda ultraviyole ışık verilmesinin faydalı olabileceğini de söyledi. Trump’ın toplantı sırasında bu konudaki fikrini sorduğu Beyaz Saray Koronavirüs Mücadele Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx ise bunun ateşte işe yaradığını ama koronavirüse karşı etkili olduğunu görmediğini söyledi.

Trump, hükümetin yaptığı araştırmaya göre çamaşır suyunun tükürük ve diğer solunum yolu sıvılarındaki virüsü 5 dakikada yok edebildiğini, izopropil alkolünse bunu çok daha hızlı yaptığını belirtti.

Trump bu bulgulara temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekerken, bu konuda daha çok araştırma yapılmasını önerdi.

Hükümetin yaptığı araştırmanın sonuçlarını ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Departmanı’nın başkan vekili William Bryan yaptı.

Trump’ın bu önerileri tıp dünyasında büyük tepki çekti.