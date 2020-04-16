Nijerya’da Korona önlemlerinden sorumlu güvenlikçiler virüsten daha fazla insan öldürdü
Nijerya’da koronavirüs önlemlerinin uygulanmasından sorumlu güvenlik güçleri 18 kişiyi öldürdü, bu rakam koronavirüsten ölenlerden fazla.
Nijerya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’nun raporuna göre, Nijerya’da salgınla mücadele için alınan önlemlerin uygulanmasını sağlamaya çalışan güvenlik güçleri 18 kişiyi öldürdü.
Bu rakam, Nijerya’da koronavirüsten ölenlerden fazla.
Komisyon, “18 kişinin ölümüyle sonuçlanan 8 yargısız infazlara dair belgeler var” dedi.
Nijerya’da teyitli koronavirüs vaka sayısı 407, koronavirüsten ölenlerin sayısı da 12.