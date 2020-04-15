Çin’in ürettiği Korona aşısı 84 yaşındaki bir kişide denendi

2 hours önce
0 76 Bir dakikadan az

Koronavirüsünün ilk çıktığı bölge olan Wuhan’da askeri bilim adamlarının Covid-19 aşısında ikinci aşamaya geçtiği bildirildi. İkinci aşamayı geçmeyi başaran ilk aşının 84 yaşındaki bir erkekte denendiği açıklandı.

General Chen Wie Askeri Tıp Akademisi’nde yapılan çalışmalar sonunda corona virüsü için geliştirilen aşının insan deneylerine başlandı.

Devlet medyası Xinhua haber ajansında yer alan bilgilere göre, dünya genelinde şimdiye kadar 120 binden fazla can alan corona virüsüne karşı geliştirilen aşı 12 Nisan itibariyle ikinci aşamaya geçmeyi başardı.

Aşının ilk olarak 84 yaşındaki Wuhan’lı Xiong Zhengxing adındaki yaşlı adam üzerinde denendiği belirtilirken Çin’deki insan deneylerinde 500’den fazla gönüllü kullanıldığı açıklandı.

Aşı çalışmalarının ikinci aşamasında daha fazla gönüllüye ve süreye ihtiyaç olduğu vurgulanan haberde plasebo etkisi dahil bütün deneme süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 days önce
646

İngiltere bozuk Koronavirüs test kiti satan Çin’den parasını geri istiyor

2 weeks önce
198

Çin’in Şenzen kentinde köpek ve kedi eti tüketimi yasaklandı

3 weeks önce
483

Koronavirüs tedavisinde doktorlara destek olan robot

4 weeks önce
1,356

İtalya’da Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.