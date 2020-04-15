Korona nedeniyle işsiz kalan adama loto vurdu

2 hours önce
0 109 Bir dakikadan az

Ölümcül corona virüsü, ülke ekonomilerini de vurdu. Virüs nedeniyle çok sayıda kişi işsiz kalırken Avustralya’da dikkat çeken bir olay yaşandı. Corona nedeniyle işsiz kalan bir kişi, sayısal lotoda 4,8 milyon Avustralya doları ikramiye kazandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 20’li yaşlarda olduğu belirtilen ve adının açıklanmasını istemeyen kişinin sayısal loto oyununda 20 yıl boyunca ayda 20 bin Avustralya doları alacağı belirtildi.

Talihli, yazılı açıklamasında, şunları söyledi:

” Biz genç bir aileyiz ve bebeğimiz var. Yani bu ödül bizi hayatımızın geri kalanında geçindirecek. Covid-19 yüzünden işimi kaybettim, yani şimdi tam bir rahatlama oldu. Son günlerde çok stresliydim ama şimdi çok mutluyum.”

Talihli, parayı nasıl harcayacağı konusunda düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söylerken, eşinin şimdiden alışveriş, tatil ve yeni bir ev planı yaptığını anlattı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

40 mins önce
93

“Koronadan kaynaklı kuşatmayı dayanışmayla aşabiliriz”

2 weeks önce
13,858

Mezarlıklarda yer kalmayınca Koronadan ölenleri evlerinin önüne bıraktılar

2 weeks önce
457

Hindistan’da yeni doğan ikiz bebeklere ‘Kovid’ ve ‘Korona’ ismi koydular

2 weeks önce
6,652

Koronayı hafife alan Boris Johnson: Çok pişmanım!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.