DSÖ: İngiltere ve Türkiye’de vaka sayısı artıyor

58 mins önce
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs vakalarında dünya genelinde henüz doruk noktasına ulaşılmadığını açıkladı. Örgüte göre Türkiye ve İngiltere’de vaka sayısında artış var.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris, Cenevre’de yaptığı basın toplantısında koronavirüsle ilgili dünya genelinde durum hakkında bilgi verdi.

DSÖ’nün hesaplamalarına göre pandemi henüz doruk noktasına ulaşmadı. Sözcü Harris, halihazırda koronavirüs vakalarının yüzde 90’ının Avrupa ve ABD’de olduğuna dikkat çekerek Avrupa’da karmaşık bir tablonun hakim olduğunu belirtti.

İtalya ve İspanya gibi Avrupa’nın bazı ülkelerinde virüsün yayılma hızının nispeten yavaşladığını kaydeden Harris, ancak Türkiye ve İngiltere’de ise aksine vaka sayısının artmaya devam ettiğine işaret etti.

“Aşının bulunması bir yılı geçebilir”

DSÖ, virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin’in ise önemli bir tehlike ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti. DSÖ yetkilisi, Çin’e başka ülkelerden hastalığın yeniden taşınması tehlikesi söz konusu olduğunu belirtti.

DSÖ Sözcüsü, koronavirüsle mücadelede yürütülen aşı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Sözcü aşının bir yıldan önce bulunmasının mümkün olmayacağını, hatta daha uzun sürebileceğini de kaydetti.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı bugün itibarıyla bir milyon 347 bin 654. Dünya genelinde 120 bin kişi virüs yüzünden yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 461 bin 819.

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