Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü

12 hours önce
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Dehşete düşüren olay Tayland’da gerçekleşti. Koronavirüs taşıyan 56 yaşındaki Anan Sahoh, trene bindikten bir kaç dakika sonra kusmaya başladı. Yere yığılan Anan, dakikalar içinde hayatını kaybetti.

Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü

Polis ve sağlık görevlileri güvenlik kamerası görüntülerinde Anan’ın tükürdüğü adamı, virüsü başkalarına yaymaması için arıyor.

Daha önce hiçbir virüs belirtisi göstermeyen Anan, fenalaştıktan sonra trenin tuvaletine doğru gitti. 56 yaşındaki adam kapının önünde yığılıp hayatını kaybetti.

Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü

 

Trene gelen sağlık ekiplerinin yaptığı test sonucu pozitif çıkınca diğer yolcular trenden indirilip tren dezenfekte edildi.

Anan, trende fenalaştığı sırada başka bir yolcu fotoğraflarını çekti. Talihsiz adamın kısa bir süre önce Pakistan’dan geldiği belirtildi.

Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
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