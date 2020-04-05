AB Komisyonu Başkanı: Avrupa için yeni bir Marshall Planı’na ihtiyaç var

13 hours önce
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgından etkilenen AB ülkelerine yardım etmek için bir “Marshall Planı”na ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Von der Leyen, Welt Gazetesi için yazdığı makalede, Avrupa’nın bilinmeyen bir düşman ve benzeri görülmemiş bir kriz ile beklenmedik sırada karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Covid-19 salgından etkilenen AB ülkelerinin ekonomik krizden çıkmaları için daha fazla para ayrılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, “Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyaç var.” ifadesini kullandı.

Von der Leyen, bundan dolayı AB bütçesinde büyük yatırımların yer alması gerektiğine dikkati çekerek, tüm ülkeler tarafından dayanışma aracı olarak kabul edilen AB bütçesinin krize uygun olarak şekillendirmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan Almanya’daki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus da Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınından kaynaklanan krizin üstesinden gelemeyen AB ülkeleri için yardım paketi oluşturulması gerektiğini söyledi.

Brinkhaus, olumsuz etkilenen ülkelere hızlı şekilde yardımların ulaştırılması gerektiğini belirterek, “Avrupa’nın özellikle kriz döneminde dayanışma içinde olması lazım.” ifadesini kullandı.

Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri için yürürlüğe konan ABD kaynaklı bir ekonomik yardım paketi olarak biliniyor.

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