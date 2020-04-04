Suudi Arabistan’dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin

23 hours önce
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten, Koronavirüs salgını nedeniyle insanların güvenliği bakımından endişe duyduklarını belirtti ve Müslümanlara bu yıl hac ziyareti için plan yapmadan önce bir süre daha beklemeleri çağrısında bulundu.

OTELLER DENETLENİYOR

Benten ayrıca Sağlık Bakanlığı ile birlikte, karantinadan önce umre için ülkede bulunanları ve halihazırda konuk ağırlayan otelleri denetlediklerini belirtti. Bakan ayrıca umre ziyareti için vize alan ancak karantina nedeniyle ülkeye gelemeyen kişilere ücret iadesinde bulunacaklarını da ekledi.

UMRE ZİYARETLERİNİ ASKIYA ALMIŞLARDI

Suudi Arabistan daha önce salgın nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almıştı. Ayrıca Müslümanlar için kutsal kabul edilen Mekke ve Medine’ye girişler de yasaklanmıştı. Bu yıl hac için yaklaşık 2 milyon kişinin Mekke ve Medine’ye gitmesi bekleniyordu.

HAC HİÇ İPTAL EDİLMEDİ

Yakın tarihte hac hiç iptal edilmedi. Geçmişte yüksek riskli olarak kabul edilen ülkelere sınırlama getirilmişti. Yakın bir zaman önce de Ebola salgınında benzer bir önleme başvurulmuştu.

Ülkede resmi rakamlara göre 1,563 COVID-19 vakası bulunuyor, 10 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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