Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanları polis demirle dövdü

17 hours önce
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Dünyanın en fazla nüfusa sahip ikinci ülkesi olan Hindistan’da, Başbakan Narendra Modi, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasağa uymayan vatandaşlara ise polis demir çubuklarla müdahale etti.

Korona virüsü ile mücadele kapsamında 1,3 milyar nüfuslu Hindistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

 

İnsanlar yasağa aldırış etmeden dışarı çıkınca polis insaları demir çubukla ile dövmeye başladı.

Başkent Delhi’de polisler, dışarıda yakaladıkları insanlara şiddet uygulamaya başladı.

Polis bazı insanalrı göz altına aldı. 1.5 nüfusuna rağmen şuana kadar sadece 500 vakanın meydana geldiği ülkede, yoksulluk, yetersiz beslenme, hijyen ve yetersiz sağlık hizmetlerinin virüsün çok hızlı bir şekilde yayılmasına ve kontrolden çıkmasından korkulduğu için yetkililer sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.

Hindistan’da uzmanlar, gelecek seneye kadar ülkede 500 milyon kişiye virüsün bulaşacağı ve yaklaşık 1 milyon kişinin ölebileceğini söylediler.

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