Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanları polis demirle dövdü

\r\n\r\nD\u00fcnyan\u0131n en fazla n\u00fcfusa sahip ikinci \u00fclkesi olan Hindistan'da, Ba\u015fbakan Narendra Modi, yeni tip koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek amac\u0131yla \u00fclke genelinde vatanda\u015flar\u0131n 21 g\u00fcn boyunca evlerinden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmalar\u0131n\u0131n yasakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Yasa\u011fa uymayan vatanda\u015flara ise polis demir \u00e7ubuklarla m\u00fcdahale etti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKorona vir\u00fcs\u00fc ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda 1,3 milyar n\u00fcfuslu Hindistan'da soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ilan edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\u0130nsanlar yasa\u011fa ald\u0131r\u0131\u015f etmeden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131k\u0131nca polis insalar\u0131 demir \u00e7ubukla ile d\u00f6vmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBa\u015fkent Delhi'de polisler, d\u0131\u015far\u0131da yakalad\u0131klar\u0131 insanlara \u015fiddet uygulamaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolis baz\u0131 insanalr\u0131 g\u00f6z alt\u0131na ald\u0131. 1.5 n\u00fcfusuna ra\u011fmen \u015fuana kadar sadece 500 vakan\u0131n meydana geldi\u011fi \u00fclkede, yoksulluk, yetersiz beslenme, hijyen ve yetersiz sa\u011fl\u0131k hizmetlerinin vir\u00fcs\u00fcn \u00e7ok h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde yay\u0131lmas\u0131na ve kontrolden \u00e7\u0131kmas\u0131ndan korkuldu\u011fu i\u00e7in yetkililer soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ilan ettiler.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHindistan'da uzmanlar, gelecek seneye kadar \u00fclkede 500 milyon ki\u015fiye vir\u00fcs\u00fcn bula\u015faca\u011f\u0131 ve yakla\u015f\u0131k 1 milyon ki\u015finin \u00f6lebilece\u011fini s\u00f6ylediler.\r\n\r\n