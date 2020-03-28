Hindistan’da sokağa çıkma yasağına uymayanları polis demirle dövdü

Dünyanın en fazla nüfusa sahip ikinci ülkesi olan Hindistan’da, Başbakan Narendra Modi, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasağa uymayan vatandaşlara ise polis demir çubuklarla müdahale etti.

Polis bazı insanalrı göz altına aldı. 1.5 nüfusuna rağmen şuana kadar sadece 500 vakanın meydana geldiği ülkede, yoksulluk, yetersiz beslenme, hijyen ve yetersiz sağlık hizmetlerinin virüsün çok hızlı bir şekilde yayılmasına ve kontrolden çıkmasından korkulduğu için yetkililer sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.