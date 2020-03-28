IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan’a verecek

Uluslararas\u0131 Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde yer alan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, K\u0131rg\u0131zistan '\u0131n koronavir\u00fcs (Kovid-19) ile ilgili sorunlar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmelerine yard\u0131mc\u0131 olmak i\u00e7in acil maddi yard\u0131m talebinin 26 Mart itibar\u0131yla onaylad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. K\u0131rg\u0131zistan'a Kovid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n patlak vermesinden kaynaklanan acil \u00f6demeler dengesi ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in 120 milyon 900 bin dolar sa\u011flanaca\u011f\u0131 belirtilen a\u00e7\u0131klamada, s\u00f6z konusu kredinin IMF Y\u00f6netim Kurulu'nun pandeminin ba\u015flamas\u0131ndan bu yana d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda onaylad\u0131\u011f\u0131 ilk acil kredi oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n400 M\u0130LYON DOLAR \u00d6DEME DENGES\u0130 A\u00c7I\u011eI OLU\u015eTU\r\nA\u00e7\u0131klamada, IMF deste\u011finin, salg\u0131n nedeniyle makroekonomik g\u00f6stergeleri zay\u0131flayan ve yakla\u015f\u0131k 400 milyon dolar olarak tahmin edilen bir\u00f6demeler dengesi a\u00e7\u0131\u011f\u0131 olu\u015fan K\u0131rg\u0131zistan ekonomisine g\u00fcven olu\u015fturmay\u0131 hedefledi\u011finin ayr\u0131ca Kovid-19 ile ili\u015fkili temel sa\u011fl\u0131k maliyetleri i\u00e7in finansal alan\u0131n korunmas\u0131na da yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131 \u00e7izildi.\r\nKIRGIZ\u0130STAN'IN IMF'YE 139 M\u0130LYON DOLAR BORCU BULUNUYOR\r\nK\u0131rg\u0131zistan Cumhurba\u015fkan\u0131 Sooronbay Ceenbekov, IMF K\u0131rg\u0131zistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan'\u0131 d\u00fcn kabul ederek, mali yard\u0131m talebinde bulunmu\u015ftu. K\u0131rg\u0131zistan Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n verilerine g\u00f6re, \u00fclkenin IMF'ye 139 milyon dolar borcu bulunuyor.