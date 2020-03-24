Sağlık çalışanları ‘akıllı yüzük’ takacak

Koronavirüsüte erken teşhisini sağlamak adına başlatılan proje kapsamında San Francisco’da 2 bin sağlık çalışanı vücutlarındaki değişimi raporlayan akıllı yüzükler takmaya başlayacak. Böylece bu kişilerin vücut ısı değişimleri dahil pek çok sağlık erisi anlık olarak izlenebilecek

Corona virüs ile mücadele pek çok cephede sürüyor. Ancak virüse karşı tedavi ve aşı bulmak için önce onu iyice tanımamız gerekiyor. Bu da COVID-19’un en ince detayına kadar incelenmesini gerekli kılıyor böylece çeşitli hastanelerin acil servislerinde çalışan en az 2 bin sağlık personeli anlık sağlık durumlarını ölçen akıllı yüzük takmaya başlayacak.

150 BİN KİŞİ KULLANIYOR

Oura Rings firmasının geliştirdiği akıllı yüzünü dünya genelinde 150 bine yakın kişi kullanıyor. Şirket bu kişilere de benzer bir proje için çağrı yapmış durumda.

Kullanıcılarına sağlık verilerinin geçici süreliğine de olsa başkaları tarafından görüntülenmesine onay vermelerini isteyen şirket bu sayede erken tanı çalışmalarına destek olunabileceğinin altını çiziyor.

Koronavirüse yönelik geliştirilmeyen akıllı yüzük üzerinden 2 bin sağlık personelinden toplanan veriler ile virüs ile mücadelede yeni bilgilere ulaşılması bekleniyor.