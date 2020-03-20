Cezayir’de yasağa rağmen düğün yapanlar karantinaya alındı

14 hours önce
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Cezayir’de corona virüsü nedeniyle faaliyetlerin askıya alınmasına rağmen düğün yapanlara polis müdahale etti. Düğüne katılanlar karantinaya alındı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Yasağa uymayan Cezayirliler, düğünde bir araya geldi. Annaba kentinde yasağa rağmen yapılan düğüne polis müdahale etti. Çift ve düğüne katılanlar karantinaya alınırken, düğün salonunda bulunan eşyalara da el kondu.

Cezayir’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken ülkede toplam vak’a sayısı 90 oldu. Ülkedeki yetkililer 16 Mart’ta bütün eğlence ve spor etkinlikleri ve düğün gibi tüm toplamaları yasakladı.

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