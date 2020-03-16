Avustralyalı bilim insanları ‘koronavirüsün tedavisini’ buldu

Avustralyalı bilim insanları, hali hazırda var olan AIDS ve sıtma hastalıklarında kullanılan ilaçların koronavirüsün neden olacağı semptomları tedavi edebileceğini öne sürdü.

VAR OLAN İKİ İLAÇ, VİRÜSÜ TEDAVİ EDECEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce koronavirüse etki edebilecek bir ilaç ya da aşının geliştirilmesinin 18 ayı bulabileceğini açıklamasına rağmen Avustralyalı doktorlardan yeni bir iddia geldi. Daily Mail’in haberine göre, Queensland Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi’nde salgın hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir ekip, hali hazırda var olan iki ilacın, koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.

Avustralyalı bilim insanları, hali hazırda var olan AIDS ve sıtma hastalıklarında kullanılan ilaçların koronavirüsün neden olacağı semptomları tedavi edebileceğini öne sürdü.

VAR OLAN İKİ İLAÇ, VİRÜSÜ TEDAVİ EDECEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce koronavirüse etki edebilecek bir ilaç ya da aşının geliştirilmesinin 18 ayı bulabileceğini açıklamasına rağmen Avustralyalı doktorlardan yeni bir iddia geldi. Daily Mail’in haberine göre, Queensland Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi’nde salgın hastalıklar konusunda uzmanlaşmış bir ekip, hali hazırda var olan iki ilacın, koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.