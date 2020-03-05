Dünyada 31 bin kişi daha “süper zengin” oldu

Küresel ekonomideki durgunluğa rağmen dünya çapında 31 bin kişi daha 30 milyon dolar üzerindeki servetiyle “süper zenginler” kulübüne giriş yaptı. Dünyadaki “süper zengin” sayısı 513 bin 244 kişiye yükseldi. 2024 yılında yüzde 27’lik artışla 650 bin kişiye çıkması bekleniyor. “Süper zenginler” artık Hindistan, Mısır, Vietnam, Çin ve Endonezya’dan geliyor. Türkiye’de bin 913 kişinin 30 milyon doların üzerinde serveti bulunuyor. Söz konusu rakamın 2019-2024 arasında yüzde 27 büyümesi öngörülüyor.

Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank “2019 Süper Zenginler” raporunu yayımladı. Knight Frank’ın raporuna göre, 2019’da küresel ekonomideki durgunluğa rağmen dünya çapında 31 bin kişi daha 30 milyon dolar üstü servetiyle “süper zenginler” kulübüne dahil oldu.

Knight Frank’ın raporuna göre, 2019-2024 yılları arasında “süper zenginler” sayısında yüzde 27’lik bir artış gerçekleşecek. 2019 yılında 513 bin 244 olan “süper zengin” sayısı 2024 yılında 650 bin kişiye yükselecek. Söz konusu kişi sayısı Avrupa Birliği üyesi Malta’nın nüfusuna denk geliyor.

Gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank’a göre artık “süper zenginler” Batı ülkelerinden değil, Hindistan, Mısır, Vietnam, Çin ve Endonezya gibi ülkelerden daha fazla çıkıyor.

Dünyada 30 milyon ve üstü servete sahip “süper zenginler”in neredeyse yarıya yakını ABD’de yaşıyor.

İşte ülkelere göre serveti 30 milyon ve üstü olanlar: