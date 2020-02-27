Suudi Arabistan Koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla umre ziyaretlerinin askıya alındığı açıklandı.

Al Arabiya haber sitesi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı açıklamasında virüsün görüldüğü ülkelerden Suudi Arabistan’a girmek isteyen turistlerin girişlerinin de geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Açıklamada durumun “geçici” olduğu ve değerlendirmelerin sürdüğü aktarıldı.

Bu yıl Haziran-Eylül ayları arasında yapılacak Hac ziyaretleri ile ilgili olaraksa henüz bir açıklama yapılmadı.

İran: Bir kenti ya da kasabayı karantinaya almaya düşünmüyoruz

Bu arada İran’da ölenlerin sayısı 19’dan 22’ye yükseldi. Resmi haber ajansı IRNA’ya göre toplam teyitli vaka sayısı da 141 oldu.

Kuveyt’te de hepsi İran’dan dönenlerde görülen koronavirüs vakası 19’den 22’ye çıktı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede herhangi bir kenti ya da kasabayı karantinaya almayı planlamadıklarını, sadece bireylerin karantinaya alınacağını belirtmişti.

Yetkililer halkı koronavirüsün ülkede görüldüğü ilk kent olan Kum’a gitmemeleri yolunda uyardı. Ancak Şiiler için kutsal bir kent olan Kum’da hiçbir türbe ziyarete kapatılmadı.

Komşu ülkeler Afganistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman ve Pakistan’daki koronavirüs vakalarının da İran kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Irak’ta ilk ve orta dereceli okullarla üniversiteler 10 gün kapalı

Irak’ta koronavirüs nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler 10 gün kapatıldı.

Ülkede 10 gün boyunca sinemalar, kulüpler ve kafeler de kapalı olacak.

Irak’ta salgının yayılmasını önlemek için halka açık tüm toplantılar da yasaklandı.

Kuveyt ve Bahreyn de daha önce benzer önlemler almıştı.

Avrupa’da yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü ülkelere Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre’nin ardından Yunanistan, Kuzey Makedonya, Norveç ve Romanya da eklendi.

Gürcistan’da ilk, Pakistan’da ise ilk iki vaka açıklandı.

Böylece, koronavirüs ve yol açtığı Covid-19 adlı hastalığın görüldüğü ülke sayısı 40’ı geçti. Vakaların doğrudan İtalya’daki salgınla bağlantılı olduğu ve buradan yayıldığı düşünülüyor.

Dünyada toplam vaka sayısı 80 bini aşarken, gelişmeler finans piyasalarını da olumsuz etkiledi ve 5 gündür borsalarda düşüş kaydedildi.

Yunanistan’da ilk vaka

Yunanistan Sağlık Bakanlığı temsilcisi Sotiris Tsiodras, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İtalya’nın kuzey bölgesini ziyaret edip ülkeye dönen 38 yaşındaki Selanikli bir kadında virüsün teşhis edildiğini duyurdu.

Karantinaya alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla toplu taşımanın kısıtlanması, spor faaliyetlerinin durdurulması, kilise ve okul faaliyetlerinin kısıtlanmasına karar vermişti.

Okullar, eğitim amaçlı İtalya gezilerini iptal etti.

Yayılma İtalya kaynaklı

Avrupa’da Avusturya, Hırvatistan, İsviçre, Yunanistan ve Kuzey Makedonya’ya ek olarak Brezilya ve Cezayir’de yetkililer, ülkelerinde görülen vakaların İtalya’ya seyahat edenlerden kaynaklandığını açıkladı.

İtalya’da vaka sayısı 400’e yükselirken, can kaybı da 12 oldu. Virüs bulaşanlar arasında dört çocuğun da bulunduğu bilgisi verildi.

Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana, bir çalışma arkadaşının pozitif çıkması nedeniyle kendisinin de 2 hafta gönüllü karantinaya gireceğini açıkladı. Fontana, ilk testler negatif çıksa da önlem olarak bu kararı aldığını söyledi.

İtalya’ya komşu ülkeler ise “orantısız bir önlem olacağı” gerekçesiyle sınırları kapatmama kararı aldı.

Salı günü toplanan Fransa, Almanya, İtalya Sağlık Bakanları ile Avrupa Komisyonu yetkilileri sınırların açık tutulacağını söyledi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, “Sınırlara saygı duymayan bir virüsten bahsediyoruz” dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da komşuların durumu ‘çok, hem de çok ciddiye aldıklarını’ ifade etti.

Dünya genelinde durum ne?

Çin’de koronavirüs bulaşanların sayısı 78 bini aşarken, virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 715 oldu.

Ancak Çin’de yeni vaka artış hızının düşmesiyle birlikte artık dikkatler başka ülkelere yayılma hızına çevrildi.

Çin’den sonra en fazla vakanın görüldüğü üç ülke sırasıyla Güney Kore, İtalya ve İran oldu.

Güney Kore’de vaka sayısı 1261’e çıktı, 11 kişi virüsten dolayı öldü.

ABD, tüm dünyaya seslenip “koronavirüsle ilgili gerçeğin söylenmesi” çağrısında bulundu.

Brezilya, virüsün görüldüğü ilk Latin Amerika ülkesi oldu.

WHO Başkanı Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışındaki vakalardaki ani artışın “kaygı verici” olduğunu söyledi.

Salgının pandemiye dönüşebileceği uyarıları da yapılıyor.

Avrupa’da son durum ne?

Avusturya : Inssbruck ‘ta yaşayan genç bir İtalyan çiftte koronavirüs olduğu tespit edildi. Gençlerden biri kapatılan otelde çalışıyordu.

: Inssbruck ‘ta yaşayan genç bir İtalyan çiftte koronavirüs olduğu tespit edildi. Gençlerden biri kapatılan otelde çalışıyordu. İsviçre : İtalya sınırındaki Ticino’da yaşayan 70’li yaşlarında bir kişinin 15 Şubat’ta Milano’da virüse yakalandığı şimdi karantina altında tutulduğu bildirildi

: İtalya sınırındaki Ticino’da yaşayan 70’li yaşlarında bir kişinin 15 Şubat’ta Milano’da virüse yakalandığı şimdi karantina altında tutulduğu bildirildi Hırvatistan : İtalya’dan kısa bir süre önce Hırvatistan’a dönen bir erkek, Balkanlarda virüse yakalandığı tespit edilen ilk kişi oldu

: İtalya’dan kısa bir süre önce Hırvatistan’a dönen bir erkek, Balkanlarda virüse yakalandığı tespit edilen ilk kişi oldu İspanya : İtalya’nın kuzeyinden Barcelona’ya dönen bir kadın, ülkedeki ilk koronavirüs vakası oldu

: İtalya’nın kuzeyinden Barcelona’ya dönen bir kadın, ülkedeki ilk koronavirüs vakası oldu Fransa ve Almanya : Kısa bir süre önce İtalya’ya gidip ülkelerine dönenler arasında yeni vakalar olduğu bildirildi

: Kısa bir süre önce İtalya’ya gidip ülkelerine dönenler arasında yeni vakalar olduğu bildirildi İngiltere ‘de, tatillerini İtalya’nın kuzeyinde geçirip ülkeye dönen öğrenciler evlerine gönderildi. Hükümet, seyahat edenler için yeni yönetmelik hazırlıyor. Ülkedeki vaka sayısı 13’ten 15’e yüksedi.

‘de, tatillerini İtalya’nın kuzeyinde geçirip ülkeye dönen öğrenciler evlerine gönderildi. Hükümet, seyahat edenler için yeni yönetmelik hazırlıyor. Ülkedeki vaka sayısı 13’ten 15’e yüksedi. Romanya‘da İtalyan bir erkekle temas eden bir kişide virüs görüldüğü belirtili.

İngiltere’de testler yaygınlaştırılıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock İtalya’dan uçuşları durdurma planları olmadığını söyledi. Hancock, “İtalya’ya bakın, Çin’den tüm uçuşları durdurdular ama şimdi Avrupa’da virüsten en kötü etkilenen ülke yine İtalya” dedi.

“Erken teşhis” amacıyla ülke çapında 11 hastane ve 100 klinikte koronavirüs testleri, grip belirtisi gösteren kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Şimdiye dek sadece salgının görüldüğü ülkelerden birinden gelen ve hastalık belirtisi gösterenlere test yapılıyordu.

İngiltere’de teyit edilen vaka sayısı, Japonya açıklarında bir kruz gemisinde karantinada tutulan dört kişinin de eklenmesiyle 13’e yükseldi. Bunların sekizi hastaneden taburcu edildi.