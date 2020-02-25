Papağan Louis aileyi yangından kurtardı

4 hours önce
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Louis adında bir papağan ‘Yangın’ diye bağırarak birlikte yaşadığı aileyi uyardı ama kendisi kurtulamadı. Louis’e bakan Klein, “Hatırladığım kadarıyla daha önce ‘yangın’ kelimesini hiç söylememişti” dedi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde Louis adında bir papağan aileyi yangından kurtararak günün kahramanı oldu. Barbara Klein eşi Larry ve torunları Kaitlyn Rose Pellerin uykudayken evin mutfağında yangın çıktı.

Yangının çıkmasıyla birlikte daha önce hiç söylemediği ‘Yangın’ diye bağıran Louis aileyi uyandırmaya başardı. Ancak ailenin sevilen papağanı evde bulunan dört köpekle birlikte hayatını kaybetti.

​Lübnan asıllı emekli olan 63 yaşındaki Barbara Klein, “Louie, gerçek bir kahraman. Eğer o olmasaydı muhtemelen yangın sırasında uyuyor olacaktım” dedi.

“Yangın diye bağırmaya başladı. Hatırladığım kadarıyla daha önce bu kelimeyi söylememişti” diye devam eden Klein, “Uyandığımda ateş salonun tabanına kadar yayılmıştı” diye konuştu.

Eşi Harry’nin eve dalıp köpekleri ve torunun gitarını çıkarmaya çalıştığını anlatan Klein, eşinin başarılı olamadığını ve zar zor evden çıktığını söyledi.

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