İran Sağlık Bakan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

KORONAVİRÜSTEN 16 kişinin öldüğü İran’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi’de virüs tespit edildiği ve karantinaya alındığı açıklandı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı ILNA, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi’ye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Danışmanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüsle ön saflarda savaşan Bakan Yardımcısı Herirçi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı” denildi.

Herirçi’nin dün Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında sık sık öksürdüğü ve terlediği görülmüştü.

‘KORONAYI KESİNLİKLE YENECEĞİZ’

Öte yandan Herirçi konuyla ilgili paylaştığı videoda ise virüse yakalandığını teyit ederek “Size koronavirüse yakalandığımı bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim. Koronavirüsü kesinlikle yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

​Çin’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya çapında 80 bin 67 kişi enfekte oldu, 2 bin 698 kişi öldü. Türkiye’nin komşusu İran’da 13 Şubat’tan bu yana ölü sayısının 16’ya, vaka sayısının 95’e yükseldiği açıklanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşların evden çıkmaması için çağrıda bulunmuştu.

ILNA, virüsün ortaya çıktığı Kum kentinde 50 ölü olduğunu iddia etmiş ama bu veri hükümet tarafından yalanlanmıştı.