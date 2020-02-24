ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu

5 hours önce
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Onlarca kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı ABD’li ünlü yapımcı Harvey Weinstein, New York’ta görülen davada jüri tarafından cinsel saldırı ve üçüncü derece tecavüzden suçlu bulundu. Weinstein, vahşi cinsel saldırı ve birinci derece tecavüz suçlamalarından ise beraat etti.

30’DAN FAZLA OYUNCU TACİZ SUÇLAMASINDA BULUNDU

Los Angeles Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Weinstein’ın 18 Şubat 2013’te Los Angeles’ta bir kadının otel odasına zorla girerek tecavüz ettiği, ertesi gün de Beverly Hills’teki otel suitinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Bugüne kadar aralarında 30’dan fazla oyuncunun olduğu 70’ten fazla kadın Harvey Weinstein’i tecavüz, cinsel taciz ve saldırıyla suçlamıştı.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ DA ADI GEÇİYOR

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi ünlü Hollywood isimlerinin Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya atması sosyal medyada #MeToo (SenDeAnlat) diye bilinen ve kadınları cinsel taciz karşısında susmamaya çağıran bir ifşa kampanyasına dönüşmüştü.

Weinstein son olarak kendisini taciz ve tecavüzle suçlayan yaklaşık 70 kadınla geçici olarak 25 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı haberleriyle gündeme gelmişti.

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu

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