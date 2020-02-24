Son Dakika: Almanya’da karnaval yürüyüşüne araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi yaralandı

Almanya’nın Kassel kentindeki karnaval yürüyüşüne araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 15 kişi yaralandı. Sürücünün ise gözaltına alındığı açıklandı.

EN AZ 15 YARALI VAR

Yerel medya çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor. Bild gazetesi, yaralı sayısını en az 15 olarak verdi. Polis, araç sürücüsünün gözaltına alındığını belirtti.

ÖNCEKİ SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Hanau kentinde 19 Şubat gecesi iki kafeye silahla düzenlenen ırkçı terör saldırısında aralarında 5 Türk’ün de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.