Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

4 hours önce
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Yemen ve Afrika’dan gelen milyonlarca çekirge, Suudi Arabistan’ın doğu illerini istila etti. Bazı Suudiler, çekirgeleri yağda kızartarak yediği görüntüleri paylaştı. Bakanlık ise zehirlenme uyarısında bulundu.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Suudi Arabistan’ın doğusundaki Kubar ve Damam kentlerini çekirgeler bastı. Yerel kaynaklar, bu kentlerin milyonlarca çekirgenin istilasına uğradığını belirtti.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Halk, duruma müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Çekirgeler başkent Riyad, Hail, Kasim ve Şarkiye’de de görüldü.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Yemen tarafından geldiği düşünülen çekirgelerle ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı Sözcüsü Abdullah Ebu Hayl, bakanlığın kış ve sonbahar aylarında görülen çekirge istilasına karşı gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Hayl, Kabe’nin bulunduğu Mekke kentinin Leys ve Kunfuda bölgelerinde 17 bin hektarlık alanda temizlik ve çoğalmayı engelleme çalışmasının haftalar önce başladığını ve ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Bakanlık, doğu bölgelerinde görülen çekirge istilasının orta ve kuzey bölgelere yayılımını engellemek için çaba gösterildiğini aktardı. Bakanlık, önümüzdeki günlerde Yemen ve Umman’dan daha fazla çekirge istilası beklendiğini ekledi.

Suudiler için protein kaynağı oldu
Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Suudi Arabistan’da zaman zaman yoğun şekilde görülen çekirdek istilası, bazı Suudiler için ‘protein’ kaynağına dönüşüyor.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazanlarda kızartılan çekirgelerin yendiği görülüyor.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Protein bakımından zengin olduğunu belirtilen çekirgelerde yüzde 50-70 arası protein oranı buluduğu ifade ediliyor.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Bu da böcek familyası içerisindeki en yüksek oran. Hatta bir tavuktaki protein oranından 3 kat fazla.

Bakanlıktan “Yemeyin” uyarısı

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım bakanlığı, ilaçlama nedeniyle çekirgelerin zehirli olabileceği uyarısında bulundu.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Sosyal medyada Halid Casim adlı kullanıcı, çekirgelerin içerisinde kurt bulunduğu gerekçesiyle ‘yemeyin’ uyarısı yaptı.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Twitter’da paylaşılan videoda bir kişi çekirgenin içinde kurt olup olmadığını görmek için gövdesinden yarıyor. Görüntüde çekirgenin içinden kurt çıktığı görülüyor.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı

Bu karede ise bir torbanın içinde bulunan çekirgelerin kaynar suyun içine canlı canlı atıldığı görülüyor.

Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı
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