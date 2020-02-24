Suudiler, ülkelerini istila eden çekirgeleri yemeye başladı
Yemen ve Afrika’dan gelen milyonlarca çekirge, Suudi Arabistan’ın doğu illerini istila etti. Bazı Suudiler, çekirgeleri yağda kızartarak yediği görüntüleri paylaştı. Bakanlık ise zehirlenme uyarısında bulundu.
Suudi Arabistan’ın doğusundaki Kubar ve Damam kentlerini çekirgeler bastı. Yerel kaynaklar, bu kentlerin milyonlarca çekirgenin istilasına uğradığını belirtti.
Halk, duruma müdahale edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Çekirgeler başkent Riyad, Hail, Kasim ve Şarkiye’de de görüldü.
Yemen tarafından geldiği düşünülen çekirgelerle ilgili açıklama yapan Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı Sözcüsü Abdullah Ebu Hayl, bakanlığın kış ve sonbahar aylarında görülen çekirge istilasına karşı gerekli çalışmaları yürüttüğünü söyledi.
Hayl, Kabe’nin bulunduğu Mekke kentinin Leys ve Kunfuda bölgelerinde 17 bin hektarlık alanda temizlik ve çoğalmayı engelleme çalışmasının haftalar önce başladığını ve ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.
Bakanlık, doğu bölgelerinde görülen çekirge istilasının orta ve kuzey bölgelere yayılımını engellemek için çaba gösterildiğini aktardı. Bakanlık, önümüzdeki günlerde Yemen ve Umman’dan daha fazla çekirge istilası beklendiğini ekledi.
Suudi Arabistan’da zaman zaman yoğun şekilde görülen çekirdek istilası, bazı Suudiler için ‘protein’ kaynağına dönüşüyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazanlarda kızartılan çekirgelerin yendiği görülüyor.
Protein bakımından zengin olduğunu belirtilen çekirgelerde yüzde 50-70 arası protein oranı buluduğu ifade ediliyor.
Bu da böcek familyası içerisindeki en yüksek oran. Hatta bir tavuktaki protein oranından 3 kat fazla.
Bakanlıktan “Yemeyin” uyarısı
Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım bakanlığı, ilaçlama nedeniyle çekirgelerin zehirli olabileceği uyarısında bulundu.
Sosyal medyada Halid Casim adlı kullanıcı, çekirgelerin içerisinde kurt bulunduğu gerekçesiyle ‘yemeyin’ uyarısı yaptı.
Twitter’da paylaşılan videoda bir kişi çekirgenin içinde kurt olup olmadığını görmek için gövdesinden yarıyor. Görüntüde çekirgenin içinden kurt çıktığı görülüyor.
Bu karede ise bir torbanın içinde bulunan çekirgelerin kaynar suyun içine canlı canlı atıldığı görülüyor.