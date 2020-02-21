Koronavirüs korkusu nedeniyle güvenli liman altın rekor üstüne rekor kırıyor

Çin’de patlak veren Kovid-19 salgınında yeni vaka sayısı her geçen gün artarken virüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden çekinen yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.

Altın fiyatları yükselişini haftanın son işlem gününde de sürdürdü. Uluslararası spot piyasalarda altının onsu öğle saatleri itibariyle 1.630 doların üzerine çıktı.

Doların tüm dünyada değer kazanmasının yanı sıra merkez bankasının da faizleri düşürmesiyle yükselişe geçen TL/Dolar kuru altının iç piyasadaki fiyatının daha da yükselmesine yol açıyor.

Kapalıçarşıda da gram altın rekorunu bir kere daha tazeliyerek 320 lirayı aştı. Çeyrek altının fiyatı 517 liraya yükselirken Cumhuriyet altını da 2.138 liradan alıcı buluyor.

Salgının büyümesinden korkuluyor

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’deki yeni vaka sayısında açık bir yavaşlama olduğunu kabul etti fakat yeni koronavirüsün her an küresel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Tedros Çin dışında görülen vaka sayısının Çin’e göre çok düşük olduğunu ama bunun uzun süre böyle kalmayabileceğine dikkat çekti.

Bu da Çin merkezli üretim zincirlerinde yaşanan aksamaların artarak sürebileceği endişesi yatırımcıların ekonominin seyriyle ilgili beklentilerini olumsuz etkiliyor.