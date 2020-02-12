Kedi uykuda olan sahibini ısırarak yangından kurtardı

27 mins önce
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Rusya’nın Çelyabinsk kentinde Lyoşa lakaplı kedi, dairede çıkan yangını haber vermek için 79 yaşındaki sahibini önce miyavlayarak uyandırmaya çalıştı, işe yaramayınca boynundan ısırarak ölümden kurtardı.

Chelyabinsk online portalının haberine göre Lyoşa lakaplı kedi, dairede çıkan yangını haber vermek için 79 yaşındaki sahibini önce miyavlayarak uyandırmaya çalıştı, işe yaramayınca boynundan ısırarak ölümden kurtardı.

Emekli kadının arkadaşının aktardığına göre 4 Şubat gecesi dairede kısa devre sonucu yangın çıktı. Biriken zehirli gazların etkisiyle ağır uykuya dalan kadının yardımına kedisi koştu. Önce miyavlayarak ve patisiyle dokunarak sahibini uyandırmaya çalışan kedi, başarılı olamayınca kadını boynundan ısırdı.

Isırıktan uyanan yaşlı kadın, mutfakta buzdolabının ve ocağın yandığını ve tüm daireyi dumanların sardığını gördü. Hemen komşularına giden kadın Acil Durumlar Bakanlığı görevlilerine durumu bildirdi.

İhbar yapıldıktan 5 dakika sonra olay yerine ulaşan kurtarıcılar, alevleri hızlı bir şekilde söndürmeyi başardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangının elektrikli aletlerin yanlış kullanımından kaynaklandığı, dairede bir priz ve buzdolabının yandığını, ayrıca duvar ve tavanda 15 metrekarelik hasar oluştuğu kaydedildi.

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