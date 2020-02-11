Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsünün adını açıklayarak aşı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü Bugün İsviçre’nin Cenevre kentine corona virüse ilişkin değerlendirmeleri açıklamak için bir basın toplantısı düzenledi.

AŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

DSÖ Direktörü, Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsüne “covid-19” adının verildiğini söyledi.Ghebreyesus, virüse karşı geliştiren aşının 18 ayda tamamlanabileceğini bu yüzden virüsün yayılımını önlemenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

BİR GÜNDE 108 CAN ALDI

Çin’de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi. Virüsten ölenlerin sayısı bini geçti. Yeni tip corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 42 bini aştı.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019’da Vuhan’da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019’da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan’a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı. Çin’de ölü sayısının 1017’ye ulaştığı salgına dönüşen virüse karşı, henüz aşı ya da etkili bir ilaç bulunamadı.