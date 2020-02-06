“Faturalarını ödeyemeyen organlarını satsın”

5 hours önce
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Ukrayna’da Yaşam İçin Muhalefet Partisi’ne mensup milletvekili, eve gelen faturaları ödeyemeyen vatandaşlara organlarını satmalarını tavsiye etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Halkın Hizmetkarı Partisi’nde yaşanan skandalın bir benzeri başka partiye de sıçradı.

Yaşam İçin Muhalefet Partisi’nden milletvekili seçilerek Ukrayna Meclisine giren Yahudi asıllı İlya Kiva gazetecilere yaptığı açıklamada, “Faturalarını ödeyemeyen vatandaşların elit cinsi köpekleri varsa satsınlar, 1.5 yıl fatura parası çıkar. Köpeğin cinsi iyi değilse 1.5 aylık fatura giderlerini karşılarlar. İsteyen böbrek gibi organlarını da satabilir. Moldova’da organ satışı yasal hale geldi, oraya göçerek orada satabilirler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zelenskiy’nin partisinden olan milletvekili Yevgeniy Bragar, 66 yaşındaki aylık maaşı ortalama 80 dolar olan Lübov Kolüçaya isimli kadına faturalarını ödemesi için köpeğini satması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Bunun üzerine vekilin sözleri sosyal medyada tepkilere neden olunca vekil, özür dilemek zorunda kalmıştı.

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