7 bin km uçarak Finlandiya’dan Kenya’ya giden kartal açlıktan öldü

Finlandiya’dan 6.948 kilometre yol kat ederek Kenya’ya uçan bir balık kartalının kurtarıldıktan dört gün sonra öldüğü açıklandı.

Kenya Yaban Hayatını Koruma Dairesi yetkilileri, Victoria gölünde bir balıkçı ağına takılan dört yaşındaki kartalın, uzun süreli açlığa bağlı organ yetmezliğinden öldüğünü söyledi.

Ayağına 2017’de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de künye takıldığı anlaşılan kartalın bulunduğunda açlık ve susuzluktan bitap halde olduğu belirtildi.

Bitap halde bulundu

Kenya Veterinerlik Dairesi’ne göre, balıkla beslenen hayvan bulunduğunda 950 gramdı.

Bu yaştaki bir kartalın normal ağırlığının 1,3 ile 1,8 kilogram arasında olması gerektiği belirtiliyor.

Balıkçılar tarafından bulunduktan sonra tedavi için Nairobi’ye götürülen kartalın iyileştikten sonra doğaya salınması planlanıyordu. Kartalın Mart başında dönüş yolculuğuna başlayabileceği düşünülüyordu.