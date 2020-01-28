7 bin km uçarak Finlandiya’dan Kenya’ya giden kartal açlıktan öldü

3 hours önce
0 113 Bir dakikadan az
balık kartalı

Finlandiya’dan 6.948 kilometre yol kat ederek Kenya’ya uçan bir balık kartalının kurtarıldıktan dört gün sonra öldüğü açıklandı.

Kenya Yaban Hayatını Koruma Dairesi yetkilileri, Victoria gölünde bir balıkçı ağına takılan dört yaşındaki kartalın, uzun süreli açlığa bağlı organ yetmezliğinden öldüğünü söyledi.

Ayağına 2017’de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de künye takıldığı anlaşılan kartalın bulunduğunda açlık ve susuzluktan bitap halde olduğu belirtildi.

Bitap halde bulundu

Kenya Veterinerlik Dairesi’ne göre, balıkla beslenen hayvan bulunduğunda 950 gramdı.

Bu yaştaki bir kartalın normal ağırlığının 1,3 ile 1,8 kilogram arasında olması gerektiği belirtiliyor.

Balıkçılar tarafından bulunduktan sonra tedavi için Nairobi’ye götürülen kartalın iyileştikten sonra doğaya salınması planlanıyordu. Kartalın Mart başında dönüş yolculuğuna başlayabileceği düşünülüyordu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
1,212

Sadece atıştırmalıklarla beslenen 2 çocuk annesi açlıktan öldü

3 weeks önce
259

Finlandiya Başbakanı Marin haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

10 December 2019
208

Kenyalı kadınlar sokakta cinsel tacize savaş açtı

9 December 2019
242

Dünyanın en genç başbakanı Finlandiya’da göreve başlıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin