Çin’de koronavirüsü için 6 günde bin yataklı hastane inşa edilecek

Çin’in Wuhan şehrinde koronavirüsünden etkilenen kişileri tedavi etmek için bin yataklı hastane inşa edilmeye başlandı. 6 gün içinde tamamlanacak hastane tedavilerin sona ermesinin ardından imha edilecek.

Korona virisünün yayılmasından sonra insanların hastanelere akın ettiği Çin’de, yetkililer 25.000 metre kare üzerinde bin yataklı hastanenin inşa çalışmalarına başladı.

Sadece virüs kapan hastaların tedavi edileceği hastanenin 6 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Hastanenin yapılacağı alanda 35 kazıcı ve 10 buldozer çalışmalara başladı. Yetkililer, hastanenin 2002 yılında 800 kişinin öldüğü SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin’de inşa edilen Xiaotangshan Hastanesi’nin yakınında inşa edileceğini söyledi.

MHA EDİLECEK

6 günde prefabrik olarak inşa edilecek hastanenin, tedavilerin sonra ermesinden sonra imha edileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında 25 kişi hayatını kaybederken, 900’ü aşkın kişinin virüsten etkilendiği belirtildi. Salgından etkilenen kişilerle temas halinde bulunan 8 bin 500 civarı Çinli vatandaşın müşahede altına alındığı öğrenilirken, virüsü taşıma riski bulunanların bini geçtiği kaydedildi.

KORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı “Vuhan virüsü” diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV’in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

NASIL ÖNLEMLER ALINDI?

Virüsün bulaştığı kişiler, yayılması riskini en aza indirmek için her ihtimale karşı karantinada tutuluyor. Hastalığın tespiti için, yolcuların vücut ısını ölçecek tarama cihazları konuldu. Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı da ilaçlama yapılması için geçici olarak kapatıldı. ABD ve pek çok Asya ülkesi, Wuhan’dan seyahat eden yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi için önlemler aldı ve Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapındaki hastaneleri daha büyük bir salgına karşı uyardı.