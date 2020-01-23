Yeni tip koronovirüsün insanlara ilk yılandan geçmiş olabileceği iddia edildi

Çin’de bir grup bilim insanı, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün ilk olarak bir insana yılandan bulaşmış olabileceğini ileri sürdü. Çinli bilim insanları ise Wuhan’da çok sık olarak tüketilen yarasa çorbasından insanlara geçmiş olabileceğini öne sürmüşlerdi.

Vuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir “aracı” hayvan gerekiyor.

İKİ VİRÜSÜN BİRLEŞİMİ

Journal of Medical Virology’de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi. Bu noktada araştırmacılar, yeni virüsün, biri yarasaları enfekte ettiği bilinen, iki koronavirüsün bileşimi olabileceğini buldu.