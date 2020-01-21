Gizemli virüsü kapan İngiliz turist tedavi altında

Çin’de giderek yayılan virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıkarken, virüs Güney Kore’ye de yayıldı. Tayland’a tatile giden İngiltere vatandaşı, İngiltere’de de paniği artırdı.

Tayland’a turist olarak giden 32 yaşındaki Ash Shorley, Tayland’ın sahil kentlerinden Phuket’te virüse yakalandı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Shorley’in hayati tehlikesi sürüyor.

Shorley, ciğerlerindeki ağır hasar nedeniyle ülkesine nakledilemedi ancak özel bir denizuçağıyla başka bir hastaneye nakledildi.

WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü) açıkladığı son rakamlara göre şu anki vaka sayısı 205, ölü sayısı ise üç.

Çin dışında üç ülkeye sıçradı

Henüz isimlendirilemeyen ve laboratuvardaki incelemeleri süren virüse Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlamıştı. Yetkililer virüsün haftasonunda Çin’deki diğer kentlere de yayıldığını bildirmişti.

SARS virüsüne benzer özellikler taşıdığı belirtilen virüse Çin dışında, Tayland, Japonya ve Güney Kore’de de rastlandığı, bu ülkelerde dört vakanın virüs taşıdığı bildirildi.

Nasıl başladı?

Çin’in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003’te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açtı.

Haftasonu açıklama yapan Çinli yetkililer, Wuhan’da onlarca kişide görülen gizemli hastalığın SARS olmadığını belirtmişti.

Yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade edilmişti.

Genetik yapısı %80 örtüşüyor

Öte yandan Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Vuhan dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland’da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin dışında rastlanan vakalarda, hastaların Vuhan’a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.