‘Bakışları tuhaf’ diye terk edilen köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu

10 hours önce
0 120 Bir dakikadan az
Husky

ABD’nin New Jersey eyaletinde, “gözleri tuhaf” diye barınağa bırakılan bir köpeği sahiplenmek için 150 kişi başvurdu.

Jubilee adlı 4 yaşındaki Sibirya kurdu (Husky) daha öne aynı cins köpek besleyen bir aileye verildi.

Husky House adlı barınağın bir yetkilisi, göz kapaklarındaki bir sorun yüzünden sürekli şaşırmış gibi bakan köpeğin kendilerine 2018’de bir köpek yetiştiricisi tarafından bırakıldığını söyledi. Bu yetkiliye göre, sahibi köpeği bırakırken “Gözleri aşırı tuhaf olduğu için hayvanı satma şansım yok” dedi.

‘Keşke güzel olsaydım’

Hiçbir sağlık sorunu olmadığı belirtilen köpeği iki yıl boyunca kimse sahiplenmediği için barınak geçen Salı Facebook’ta bir duyuru yayımladı.

Husky Facebook

Jubilee’nin ağzından yayımlanan duyuruda “Tuhaf bakışlı olduğum için barınağa bırakıldım. Husky’ler olağanüstü köpekler. Ama ben neden onlara benzemediğimi bilmiyorum. Keşke güzel olsaydım da birileri beni evine alsaydı” denildi.

Barınak yetkilisi CNN’e açıklamasında mesajlarının sosyal medyada büyük ilgi görmesine şaşırdıklarını belirterek “Herkesin bizim gibi, onun güzel olduğunu düşünmesi bizi çok sevindirdi” dedi.

Jubilee’nin Cumartesi günü bir aileye teslim edildiği açıklandı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 days önce
973

İrlanda’da elektrik ve internetin olmadığı adadaki iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu

2 weeks önce
480

YTB’nin “Türkiye Busları” programına başvurular başlıyor

4 weeks önce
374

Bethany isimli köpek sahiplenilmeyi bekliyor

20 December 2019
800

Brexit’i finanse eden İngiliz iş insanlarından “Kıbrıs vatandaşlığı” başvurusu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin