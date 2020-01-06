Akdeniz 2019’da Avrupa’ya ulaşmaya çalışan bin 283 göçmene mezar oldu

Ülkelerindeki çatışmalar ya da zor hayat şartlarından kaçarak Avrupa’ya ulaşmaya çalışan birçok göçmenin umut yolculuğu geçen yıl da ölümle sona erdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2019’da bin 283 kişinin Akdeniz’i geçmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu rakamın bir önceki yıla kıyasla yaklaşık bin kişi azaldığı (2018’te 2 bin 299’du) ve toplamda bu güzergahta 2014’ten itibaren 19 bin 164 göçmenin Avrupa’ya ulaşmak isterken can verdiği kaydedilen raporda, 6 yılda 110 bin 699 kayıt dışı göçmenin kıtaya deniz yoluyla ulaştığı ifade edildi.

Brussels Times’ın haberine göre eldeki veriler, Kuzey Afrika ve İtalya arasında uzanan Orta Akdeniz Güzergahı’nın (CMR) en ölümcül rota olduğunu gösterdi.

IOM’un yürüttüğü Kayıp Göçmen Projesi’nde (Missing Migrant Project) yer alan araştırmacılar, 2019’da Avrupa’ya ulaşmak için bu rotayı izleyen her 33 kişiden birinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tehlikeli yolculuklar sırasında yaşanan tekne kazalarının sayısında bir önceki yıla göre azalmalar görülse de IOM henüz doğrulanmayı bekleyen vakaların bu rakamlara dahil edilmediğini vurguladı.

IOM, 2014’ten bu yana farklı göç güzergahlarından elde ettiği veriler ışığında yaşanan ölümleri kayıt altına alıyor. Söz konusu kayıtlara göre bugüne dek 34 bin 532 kişi yaşamını yitirdi, bu kayıplardan 3 bin 368’i 2019’da yaşandı.