İtalya’da kullanım amaçlı olarak evde esrar yetiştirmek artık suç değil

İtalya’da Yargıtay, aldığı karar ile evde kişisel kullanım amaçlı esrar yetiştirmenin suç olmadığına hükmetti. İtalya’da hükümet bu kararı desteklerken, aşırı sağcı muhalefet tepkili.

İtalya’da Yargıtay, evde kişisel kullanım amaçlı esrar yetiştirmeyi suç olmaktan çıkardı.

Ülkenin muhafazakarlarından sert tepki alan karara göre, ‘az miktarda’ evde marihuana yetiştirmek artık yasa dışı değil.

İtalyan yüksek mahkemesinin 19 Aralık’ta verdiği karar basına ise 26 Aralık Çarşamba günü yansıdı.

BEŞ YILDIZ HAREKETİ: ŞİMDİ SIRA BİZDE

Beş Yıldız Hareketi’nden senatör Matteo Mantero, “Mahkeme yolu açtı, şimdi sıra bizde” diyerek kararı destekledi.

Mantero ayrıca, kişisel kullanım amaçlı esrar yetiştirmenin yasallaşması için 2020 bütçesinde yasa değişikliği önergesi sundu.

AŞIRI SAĞCILAR KARARA TEPKİLİ

Beş Yıldız Hareketi esrar konusunda liberal bir tavır sergilerken, koalisyon ortakları merkez ve merkez sol siyasetçileri marihuana ile ilgili yasa yapmaya karşı temkinli.

Öte yandan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, “Uyuşturucu zarar verir, evde yetiştirmeyi ya da dükkanlarda almayı unutun” diyerek karara tepki gösterdi.