Beyaz sakallı soyguncu, çaldığı paraları ‘İyi Noeller’ diyerek etrafa saçtı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kolorado eyaletinde Noel öncesi banka soyan beyaz sakallı bir adam, çaldığı paraları havaya saçtı.

Görgü tanıkları, beyaz sakallı hırsızın, çaldığı paraları havaya savururken “İyi Noeller” diye bağırdığını belirtiyor.

Soygun, Colorado Springs’teki Academy isimli bankada öğle saatlerinde gerçekleşti.

Colorado’da yayın yapan 11 News kanalına konuşan görgü tanığı Dion Pascale, “Bankayı soyduktan sonra, dışarı çıktı ve tüm parayı etrafa saçmaya başladı” diye olayı anlattı.

Pascale, banka soyguncusunun, torbadaki paraları saçarken “İyi Noeller” diye bağırdığını da söyledi.

Görgü tanıkları sakallı şüphelinin, soygun sonrası yakındaki bir Starbucks’a giderek, burada tutuklanmayı beklediğini de aktardı.

Çalınan paraların kent sakinlerince, sokaktan toplandığı ve bankaya iade edildiği de bildiriliyor.

Colorado Springs polisi, tutuklanan şüphelinin ismini 65 yaşındaki David Wayne Oliver olarak açıkladı.

ABD medyasında, beyaz sakallı şüpheli Noel Baba’ya da benzetildi.