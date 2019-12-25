İşte Baba Vanga’nın 2020 kehanetleri: 2020 sonları olacak

Balkanların Nostradamus’u gözleri görmeyen kahin Baba Vanga’nın 11 Eylül’den Brexit’e kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşmişti. Yeni yıla girmeye çok az bir zaman kala Baba Vanga yeniden gündemde. Baba Vanga’nın 2020 yılı hakkında son tahminleri tutacak mı?

Gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga’nın şimdiye kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşti

11 Eylül’den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit’e kadar birçok kehaneti tutan ünlü kahin Baba Vanga’nın 2020 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.

Balkanların Nostradamus’u olarak tanınan Baba Vanga 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Baba Vanga’nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor.

Kör kahinin en şaşırtıcı kehaneti ise Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın yaşamlarının tehlikede olduğu. Baba Vanga’nın geçen yıl ortaya çıkan kehanetlerinde Putin ve Trump’ın hayatlarının tehlikede olacağını öğrenmiştik.

Baba Vanga’ya göre Rusya lider Vladimir Putin, Kremlin içinden bir suikaste hedef olacak.