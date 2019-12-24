Google’ın yeni CEO’su Sundar Pichai’nin yıllık maaşı belli oldu

14 hours önce
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Google’ın yeni CEO’su Sundar Pichai’nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. Pichai, performansına göre yıllık 2 milyon dolar çıplak maaşının üzerine 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

Google CEO’luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO’luğuna da getirilen Sundar Pichai’ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO’luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai’ye bırakmışlardı.

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